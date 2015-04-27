Пять медиазон заработают в городе ко Дню Победы

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В столице ко Дню Победы откроются пять медиазон, которые помогут горожанам и гостям столицы почувствовать праздничную атмосферу и сориентироваться в городских мероприятиях, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента СМИ и рекламы.

Медиа зоны будут установлены с 6 по 10 мая на пяти площадках:



пересечении улиц Кузнецкий мост и Рождественка

Тверском бульваре близ МХАТ им Горького

перед главным входом ВДНХ

смотровой площадке Воробьевых гор

территории мемориального комплекса "Поклонная гора"

В медиазонах будут щиты с основными тематическими маршрутами праздника, интерактивные карты, трансляции кинохроники военных лет, фильмы о Москве, сводки "Советского информбюро". На площадках пройдут акции "Сирень победы", "Георгиевская ленточка", "Ура победе", "Моя семья в летописи войны".

Работники медиазон смогут помочь и иностранным гостям – каждый из них будет владеть не менее чем двумя иностранными языками. На площадках можно будет вызвать социальное такси, найти потерявшихся – дежурные будут на постоянной связи со штабом МВД.

Как отметили в департаменте, медиазона станет общегородским информационным порталом, где можно будет не только получить фотографию на память, но и узнать о праздничных мероприятиях в городе.