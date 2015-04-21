"Георгиевские ленточки" начнут раздавать 22 апреля

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Волонтеры начнут раздавать "георгиевские ленточки" 22 апреля, сообщили M24.ru в пресс-службе организаторов акции.

Ленточки будут раздавать вплоть до 9 мая на 20 точках, в акции примут участие 2,5 тысячи волонтеров. Всего организаторы планируют раздать 5 миллионов ленточек.

Акция "Георгиевская ленточка" началась в 2005 году. Именно тогда на улицах городов появились добровольцы, которые раздавали сувениры. За это время акция из столичной превратилась в международную, а общее количество розданных ленточек превысило 100 миллионов.

В 2014 году силами тысячи волонтеров было распространено 4 миллиона ленточек, а по всей России это число достигло 6 миллионов.

Символом акции является так называемая "Георгиевская лента", цветовая гамма которой – черно-оранжевая – использовалась при создании одной из главных наград "Орден Славы".

Атрибут не является точной копией "Георгиевской ленты", но призван ассоциироваться с этим символом доблести и славы.