Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля 2015, 14:43

Общество

"Георгиевские ленточки" начнут раздавать 22 апреля

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Волонтеры начнут раздавать "георгиевские ленточки" 22 апреля, сообщили M24.ru в пресс-службе организаторов акции.

Ленточки будут раздавать вплоть до 9 мая на 20 точках, в акции примут участие 2,5 тысячи волонтеров. Всего организаторы планируют раздать 5 миллионов ленточек.

Акция "Георгиевская ленточка" началась в 2005 году. Именно тогда на улицах городов появились добровольцы, которые раздавали сувениры. За это время акция из столичной превратилась в международную, а общее количество розданных ленточек превысило 100 миллионов.

В 2014 году силами тысячи волонтеров было распространено 4 миллиона ленточек, а по всей России это число достигло 6 миллионов.

Символом акции является так называемая "Георгиевская лента", цветовая гамма которой – черно-оранжевая – использовалась при создании одной из главных наград "Орден Славы".

Атрибут не является точной копией "Георгиевской ленты", но призван ассоциироваться с этим символом доблести и славы.

Сюжет: 70-летие победы в Великой Отечественной войне
День Победы акции памятные даты Георгиевские ленточки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика