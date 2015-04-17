На конкурс "Победа детскими глазами" москвичи прислали более 500 рисунков

Фото: parad-msk.ru

Москвичи прислали более 500 рисунков на конкурс "Победа детскими глазами", сообщает пресс-служба общественной организации "Бессмертный полк". Участвуют в конкурсе дети в возрасте до 14 лет.

Все работы будут опубликованы сайте организации. Из них жюри выберет наиболее интересные и подходящие по тематике конкурса. На основе этих рисунков будет сформирована выставка, которая пройдет с 28 по 17 мая в "Фотоцентр" на Гоголевском бульваре. А авторы трех оригинальных рисунков будут награждены памятными подарками.

Напомним, акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве в этом году в третий раз. Организацией проекта занимается Региональное патриотическое общественное движение "Бессмертный полк – Москва".

35 тысяч человек выразили готовность участвовать в шествии колонны "Бессмертный полк». Памятное шествие может пройти на Тверской улице и Красной площади 9 мая после парада Победы. Общественная палата РФ и Общественный народный фронт (ОНФ) направили президенту России Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой. В итоге она была удовлетворена.

Увековечить память о ветеранах можно двумя способами: через центр госуслуг и через сайт проекта. Москвичи могут прийти в любой центр госуслуг и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны (ВОВ). Все материалы будут отсканированы, а оригиналы возвращены владельцам. Также в центрах госуслуг помогут бесплатно распечатать фотографии героев для участия в шествии колонн "Бессмертного полка".