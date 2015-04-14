К 9 мая на северо-западе Москвы отремонтируют 69 квартир ветеранов

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Ко Дню Победы в Северо-Западном округе Москвы отремонтируют 69 квартир ветеранов. Об этом корреспонденту M24.ru сообщил новый префект СЗАО Алексей Пашков.

Как пояснил глава округа, с начала года строители успели провести отделочные работы в 21 квартире. В прошлом году были отремонтированы 167 квартир. "К маю мы должны закончить ремонт в 69 квартирах. Правда, если сами владельцы квартиры попросят провести работы, например, осенью, то мы там перенесем ремонт. Округ, естественно, хочет, чтобы было удобнее самим ветеранам", - пояснил Пашков.

Кроме того, ветераны и труженики тыла СЗАО получат ко Дню Победы подарочные продовольственные наборы.

Как добавил Алексей Пашков, для празднования Дня Победы в округе выделят около 30 площадок. "На северо-западе Москвы живет больше 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, из них около 1,5 тысяч воевали. У нас здесь живут и Герои Советского Союза, и кавалеры орденов Славы, и участники Курской битвы. Наша задача - уделить внимание каждому ветерану", - заключил префект.

Напомним, в честь Дня Победы в столице пройдет более тысячи мероприятий. Порядка 400 мероприятий пройдут в библиотеках и музеях, а в театрах покажут 168 спектаклей, посвященных празднику.

Кроме того, на пешеходных зонах откроют выставки, приуроченные к празднику, а на бульварах пройдут театрально-музыкальные спектакли. С полным списком мероприятий можно будет ознакомиться на сайте ялюблюмоскву.рф.