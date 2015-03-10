Размер материальной помощи ветеранам ко Дню Победы будет увеличен - Собянин

Фото: M24.ru
Размер материальной помощи ветеранам ко Дню Победы будет увеличен. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил Сергей Собянин.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, в зависимости от категории ветеранов размер выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей. Ожидаемая численность получателей единовременной материальной помощи - 253,1 тысячи человек.
"Мы существенно увеличиваем размер единовременных выплат инвалидам и участникам войны, работникам тыла, а также людям, которые участвовали в обороне Москвы и провели в городе самые тяжелые дни с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года", - заявил Печатников.
Так, по 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи получат 9 категорий граждан, в частности: все инвалиды и участники войны, военнослужащие, которые проходили службу в воинских частях и учреждениях в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, военнослужащие, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, участники строительства оборонных рубежей Москвы и другие.
По 5 тысяч получат люди, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", не вступившие в повторный брак вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, а также бывшие узники концлагерей и гетто, лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны, лица, работавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее полугода, лица, награжденные медалями и орденами "За самоотверженный труд" в период войны.
Кроме того Печатников рассказал, что по 3 тысячи рублей получат лица, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно независимо от наличия документа, подтверждающих работу в период войны.
Также предусмотрено, что всем пенсионерам, которые получают две пенсии одновременно в соответствие с федеральным законом или имеющие право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата, но наибольшая по размерам из предусмотренных. "Поэтому ни одна категория людей, которые родились в войну, прожили тяжелые дни в блокадном Ленинграде, в окруженной Москве, те, кто воевал или работал в тылу в это время не останутся без внимания", - отметил Печатников
Напомним, ранее мэр Москвы сообщал, что в 2014 году в столице отремонтировали более 1 тысячи квартир для ветеранов.
"К юбилею победы необходимо обеспечить всех ветеранов войны квартирами, но мы эту программу завершили еще несколько лет тому назад. Но важно не только выделить квартиры, но и смотреть – в каком они состоянии находятся. Многие одинокие ветераны не в состоянии отремонтировать квартиры. В прошлом году мы отремонтировали более 1 тысячи квартир для ветеранов", – отметил Собянин.
В свою очередь, глава департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что в 2015 году планируется отремонтировать еще 1,7 тысяч квартир. Он добавил, что за период реализации программы социальной поддержки правительство Москвы выделило 14,5 тысяч квартир для обеспечения ветеранов жильем и на улучшение жилищных условий.
Сегодня в Москве проживают около 20 тысяч ветеранов, 5 тысяч инвалидов Великой Отечественной войны и 7 тысяч участников обороны Москвы.