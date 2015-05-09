На Красной площади начался юбилейный парад Победы

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На Красной площади начался парад в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне. По брусчатке пройдут исторические расчеты, пехота, механизированные войска, а также над площадью пролетит авиация.

В параде 9 мая примут участие почти 17 тысяч военных, в том числе представители иностранных армий, многие из которых приехали на российский парад впервые. Зрители увидят проходжение расчетов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая.

Нынешний парад станет самым масштабным по количеству участвующей военной технике – по брусчатке Красной площади проедут около 200 единиц техники, в том числе более 140 самолетов и вертолетов. Традиционно мероприятие стартует с выноса Знамени Победы группой солдат из караула Преображенского полка.

Схема построения на параде Победы 2015

Впервые зрителям покажут новейший российский танк "Армата" и самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". По Красной площади традиционно проедут броневики "Тигр" и ракетные комплексы "Искандер".

Завершится парад пролетом военной авиации: стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, истребителей Су-35 и вертолетов Ми-35 и Ми-28Н.