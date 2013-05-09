Парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади

Парад Победы на Красной площади

В Москве на Красной площади завершился 139-й военный парад, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 11-ти тысяч солдат и офицеров, 101 единица современной боевой техники, а также 68 самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил.

В качестве почетных гостей на Красную площадь были приглашены около 2 тысяч ветеранов. До места проведения парада их довезли на автобусах, а до трибун на площади - на электромобилях.

Особенностью парада в этом году стало участие расчетов Суворовского и Нахимовского военных училищ после трехлетнего перерыва. Кроме того, впервые в торжественном шествии были задействованы учащиеся казачьего кадетского корпуса Ростовской области.

Знаменные группы для выноса Государственного флага, Знамени Вооруженных Сил и Знамени Победы по традиции был сформирован из военнослужащих батальона Почетного караула 154-го отдельного комендантского полка, которому несколько дней назад было присвоено наименование Преображенского. Музыкальное сопровождение парада осуществляли более 800 музыкантов Сводного военного оркестра Московского гарнизона, сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны.

Из новинок военной техники на Красной площади появились бронетранспортеры БТР-82А. Их приняли на вооружение только в этом году. Также, в параде приняли участие боевые машины "Тигр", танки Т-90, зенитные комплексы "Панцирь-С1", система С-400 "Триумф" и ракетные комплексы "Тополь-М".

В День Победы над Красной площадью пролетели 55 самолетов разных типов: от реактивных истребителей до стратегических бомбардировщиков. Вертолетную группу составили 13 машин. На них закрепили знамена всех родов войск и государственный флаг России.

Напомним, в честь Дня Победы в Москве пройдет более полутора тысяч мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более пяти миллионов горожан. Кульминацией праздника станет салют, который начнется в 22.00 сразу на 14 точках Москвы. В нем будут задействованы 78 артиллерийских установок и 18 орудий.