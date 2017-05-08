Больше миллиона человек пройдут в рядах "Бессмертного полка" в Москве

Более миллиона москвичей пройдут по улицам столицы в рядах "Бессмертного полка" в этом году, сообщает телеканал "Москва 24".

Регистрация не обязательна, достаточно просто прийти 9 мая к метро "Динамо", где в 13:00 начнется сбор, а в 15:00 колонна двинется по Ленинградскому проспекту, Тверской и через Охотный ряд на Красную площадь. Присоединиться можно будет на "Белорусской", "Маяковской" и "Пушкинской", с переулков проход будет закрыт.