08 мая 2017, 13:45

Общество

Больше миллиона человек пройдут в рядах "Бессмертного полка" в Москве

Более миллиона москвичей пройдут по улицам столицы в рядах "Бессмертного полка" в этом году, сообщает телеканал "Москва 24".

Регистрация не обязательна, достаточно просто прийти 9 мая к метро "Динамо", где в 13:00 начнется сбор, а в 15:00 колонна двинется по Ленинградскому проспекту, Тверской и через Охотный ряд на Красную площадь. Присоединиться можно будет на "Белорусской", "Маяковской" и "Пушкинской", с переулков проход будет закрыт.

"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят в День Победы с 2012 года. Горожане выстраиваются в колонну и несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция проходит во многих городах России и за рубежом. В 2017 году шествие уже прошло в нескольких европейских странах, в США и Японии.

