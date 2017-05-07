В парке "Останкино" 9 мая будут читать письма с фронта и танцевать под патефон

Фото: пресс-служба ВДНХ

Посетители парка "Останкино" 9 мая смогут окунуться в атмосферу Дня Победы 1945 года, познакомиться с особенностями фронтовой жизни и отпраздновать этот день вместе с артистами, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Центральный вход парка будет стилизован под звезду Победы. За ней раскинется "Аллея воспоминаний", на которой будут установлены информационные тумбы. С одной стороны тумб можно будет увидеть архивные снимки военной хроники, рассказывающие о подвигах солдат Красной армии. Вторая сторона тумб отдана истории появления культовых произведений искусства военного времени.

В течение всего дня на "Аллее воспоминаний" будут работать артисты, которые расскажут всем желающим об особенностях полевой почты и сбора посылок, а также прочтут вместе с гостями письма с фронта.

Поздравлять с праздником посетителей парка и дарить ветеранам цветы будут девушки и юноши, одетые в военную форму. А переодетые в солдатскую форму артисты постараются передать эмоции, которые испытывали вернувшиеся с фронта красноармейцы.

Театральные ретропостановки в течение всего дня будут проходить на главной сцене парка. Здесь исполнят посвященные фронтовикам песни, почитают стихи и рассказы о жизни бойцов и работников тыла. Все желающие смогут потанцевать под звуки патефона и гармошки.

Для самых маленьких гостей праздника будет работать специальная площадка.