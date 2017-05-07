Форма поиска по сайту

07 мая 2017, 20:20

Общество

В парке "Останкино" 9 мая будут читать письма с фронта и танцевать под патефон

Фото: пресс-служба ВДНХ

Посетители парка "Останкино" 9 мая смогут окунуться в атмосферу Дня Победы 1945 года, познакомиться с особенностями фронтовой жизни и отпраздновать этот день вместе с артистами, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Центральный вход парка будет стилизован под звезду Победы. За ней раскинется "Аллея воспоминаний", на которой будут установлены информационные тумбы. С одной стороны тумб можно будет увидеть архивные снимки военной хроники, рассказывающие о подвигах солдат Красной армии. Вторая сторона тумб отдана истории появления культовых произведений искусства военного времени.

В течение всего дня на "Аллее воспоминаний" будут работать артисты, которые расскажут всем желающим об особенностях полевой почты и сбора посылок, а также прочтут вместе с гостями письма с фронта.

Поздравлять с праздником посетителей парка и дарить ветеранам цветы будут девушки и юноши, одетые в военную форму. А переодетые в солдатскую форму артисты постараются передать эмоции, которые испытывали вернувшиеся с фронта красноармейцы.

Театральные ретропостановки в течение всего дня будут проходить на главной сцене парка. Здесь исполнят посвященные фронтовикам песни, почитают стихи и рассказы о жизни бойцов и работников тыла. Все желающие смогут потанцевать под звуки патефона и гармошки.

Для самых маленьких гостей праздника будет работать специальная площадка.

В этом году 9 мая россияне будут праздновать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Столицу к празднику украсят более тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов, посвященных Дню Победы. На ВДНХ покажут спроецированные на главную арку видеоролики на военную тематику.

Кроме того, по улицам города в этот день пройдет традиционный "Бессмертный полк". Колонна, насчитывающая сотни тысяч человек, будет двигаться от метро "Динамо" до Красной площади.

Сюжет: День Победы
День Победы парк Останкино фестивали и праздники парки и пешеходные зоны

