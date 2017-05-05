Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 11:25

Власти Таджикистана объяснили отказ провести акцию "Бессмертный полк"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Акции "Бессмертный полк" не было в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане. Такое заявление распространило государственное национальное информационное агентство агентство Таджикистана "Ховар".

В сообщении говорится, что продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана "не позволяет проводить дополнительные акции, кроме запланированных в Парке Победы". Кроме того, исламские традиции не разрешают выносить на улицу фотографии погибших.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести День Победы на высоком уровне в Парке Победы в Душанбе. Он утвердил план мероприятий, однако акция "Бессмертный полк" в список не вошла, поскольку ее предлагали организовать неправительственные организации.

При этом жители республики в Facebook заявляют, что планируют участвовать в ней, несмотря на запрет.

"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят в День Победы с 2012 года. Участники выстраиваются в колонну и несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция проходит во многих городах России и за рубежом. В 2015 году самой северной точкой стал поселок Хатанга, расположенный за Полярным кругом. Также шествия прошли в Южной Корее и США.

