Власти Таджикистана объяснили отказ провести акцию "Бессмертный полк"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Акции "Бессмертный полк" не было в планах мероприятий по празднованию Дня Победы в Таджикистане. Такое заявление распространило государственное национальное информационное агентство агентство Таджикистана "Ховар".

В сообщении говорится, что продолжение войны в приграничных зонах Таджикистана и Афганистана "не позволяет проводить дополнительные акции, кроме запланированных в Парке Победы". Кроме того, исламские традиции не разрешают выносить на улицу фотографии погибших.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести День Победы на высоком уровне в Парке Победы в Душанбе. Он утвердил план мероприятий, однако акция "Бессмертный полк" в список не вошла, поскольку ее предлагали организовать неправительственные организации.

При этом жители республики в Facebook заявляют, что планируют участвовать в ней, несмотря на запрет.