К Дню Победы в порядок приведут 4 тысячи памятников героям ВОВ

К празднику Победы ГУП "Ритуал" совместно с волонтерами приведет в порядок более 4 тысяч памятников Героям Советского Союза. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к 70-летию Победы, сообщил на заседании президиума правительства Москвы глава департамента культурного наследия Александр Кибовский, передает корреспондент M24.ru.

"В прошлом году мы начали готовиться к юбилею Победы. В порядок будет приведено 4243 памятника Героям Советского Союза", - рассказал Кибовский.

Напомним, в год 70-летия Победы в Москве и других регионах высадят деревья в честь погибших воинов. Акцию совместно готовят Минприроды и экологическая организация "Зеленая Россия". Кроме того, в столице пройдет акция "Дерево Победы" в Серебряном бору. "Вместе с жителями мы высадим деревья во дворах, на улицах и на особо охраняемых природных территориях", - отметил Кульбачевский.

По его словам, сейчас готовится перечень адресов, где появятся деревья. "Эта работа будет проводиться не только нашим департаментом, но и департаментом соцзащиты, образования, здравоохранения и культуры", - резюмировал Антон Кульбачевский.

Отметим, в центре столицы готовятся к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В округе пройдет более 200 мероприятий к празднику.

Ко дню Победы в столице приведут в порядок все мемориальные доски, памятники и скульптурные композиции, которые увековечивают память о героях Великой Отечественной войны.