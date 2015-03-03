Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2015, 13:16

Общество

К Дню Победы в порядок приведут 4 тысячи памятников героям ВОВ

Фото: M24.ru

К празднику Победы ГУП "Ритуал" совместно с волонтерами приведет в порядок более 4 тысяч памятников Героям Советского Союза. Мероприятия проводятся в рамках подготовки к 70-летию Победы, сообщил на заседании президиума правительства Москвы глава департамента культурного наследия Александр Кибовский, передает корреспондент M24.ru.

"В прошлом году мы начали готовиться к юбилею Победы. В порядок будет приведено 4243 памятника Героям Советского Союза", - рассказал Кибовский.

Напомним, в год 70-летия Победы в Москве и других регионах высадят деревья в честь погибших воинов. Акцию совместно готовят Минприроды и экологическая организация "Зеленая Россия". Кроме того, в столице пройдет акция "Дерево Победы" в Серебряном бору. "Вместе с жителями мы высадим деревья во дворах, на улицах и на особо охраняемых природных территориях", - отметил Кульбачевский.

Ссылки по теме


По его словам, сейчас готовится перечень адресов, где появятся деревья. "Эта работа будет проводиться не только нашим департаментом, но и департаментом соцзащиты, образования, здравоохранения и культуры", - резюмировал Антон Кульбачевский.

Отметим, в центре столицы готовятся к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В округе пройдет более 200 мероприятий к празднику.

Ко дню Победы в столице приведут в порядок все мемориальные доски, памятники и скульптурные композиции, которые увековечивают память о героях Великой Отечественной войны.

День Победы памятники Александр Кибовский памятные даты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика