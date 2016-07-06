В "Музеоне" поселится 15-метровая "Любовь"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности в парке Горького появится 15-метровый интерактивный экран, на котором будут транслироваться признания в любви или пожелания близким, оставленные горожанами, сообщили m24.ru организаторы праздника. Оставить свое сообщение самым дорогим людям можно на сайте стенапризнаний.рф, а транслировать их будут с 7 по 10 июля.

К празднику любви в парке искусств "Музеон" появится новый арт-объект – инсталляция в виде трехмерного слова "любовь", которая призвана напомнить о самой главной человеческой ценности. Инсталляция разместится на деревянной террасе Крымской набережной. В день открытия, 8 июля, здесь будет звучать живая музыка, пройдут конкурсы и творческие мастер-классы.

В течение всего праздничного дня будут проходить экскурсии, во время которых расскажут, необыкновенные романтические истории, происходившие на территории Парка Горького. А вечером в рамках проекта "Рояль в кустах" в "Ажурной беседке" будет звучать фортепианная музыка. С импровизационной программой выступит выпускница Гнесинки пианистка Елена Федорова. Ну а те, кто не захочет слушать музыку, смогут переместиться в кинотеатр под открытым небом - там покажут десять короткометражных фильмов о любви от Международного фестиваля уличного кино.