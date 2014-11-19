Новый альбом Дельфина "Андрей" выйдет в декабре

Фото: Игорь Иванко/M24.ru

Восьмой альбом Дельфина выйдет 9 декабря. Первая за три года пластинка музыканта получит название "Андрей". Как сообщается в пресс-релизе к альбому, он составит "единое смысловое поле" вместе с выходящим 20 декабря первым сборником стихов Дельфина.

"Мне хочется задать правильный оттенок восприятия нового музыкального материала. Обратить внимание на важность слов и смыслов, на подачу. На то как черные буквы напечатанных стихотворений становятся чем-то совершенно другим и начинают искриться красотой гитарных мелодий", - говорит музыкант. По сути, песни с "Андрея" представляют собой мелодекламации, стихи, положенные на минималистичную музыку, созданную только с помощью гитары, драм-машины и редких синтезаторных партий. "Петь не хотелось. Cлова, привязанные к мелодии, несколько ограничены в развитии смысла при их написании", - поясняет артист.

Презентация альбома, на которой можно будет услышать новое концертное звучание группы Дельфина, впервые за долгие годы с барабанщиком в составе, состоится 28 февраля в Crocus City Hall. Предзаказ "Андрея" можно сделать на iTunes.

Дельфин (Андрей Лысиков) - музыкант, который исполняет композиции, не поддающиеся никакому стилистическому определению. Он синтезирует в своем творчестве экспериментальную, электронную музыку, рок, рэп, лоу-фай.