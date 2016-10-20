Форма поиска по сайту

20 октября 2016, 17:54

Культура

Последнюю песню Дэвида Боуи выложили в Сеть

Кадр из видеоклипа Blackstar

Последние три песни Дэвида Боуи появились в Сети. Саундтреки к мюзиклу Lazarus ("Лазарь") были опубликованы на сайте музыканта.

Премьера неизданных треков состоялась на радио BBC. Песни When I Met You и No Plan и Killing a Little Time стали фрагментами мюзикла Lazarus, над которым музыкант работал перед своей смертью. Релиз альбома состоится 21 октября, а пока что он доступен для предзаказа.

Также несколько композиций из Lazarus вошли в трек-лист альбома Blackstar, который вышел 8 января 2016 года, за два дня до смерти музыканта.

Видео: youtube / пользователь: DavidBowieVEVO

