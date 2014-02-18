Датский зоопарк не продаст жирафа Мариуса братьям Запашным

Датский зоопарк не планирует убивать жирафа

Датский зоопарк отказал в продаже жирафа Мариуса братьям Эдгарду и Аскольду Запашным. Такой ответ дрессировщики получили из посольства Дании в России на просьбу выкупить животное у местного зоопарка, сообщает телеканал "Москва 24".

Дело в том, что жираф не подходит для разведения по местным правилам. Разводить можно только чистокровных животных, а семилетний Мариус родился в результате соединения разных подвидов.

Напомним, что его сородича с таким же именем умертвили на прошлой неделе по такой же причине.

Какая судьба ждет этого Мариуса - пока неизвестно, но администрация зоопарка в датском городе Видебек сообщила, что не планирует умертвлять этого жирафа.