Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля 2014, 07:52

В мире

Датский зоопарк не продаст жирафа Мариуса братьям Запашным

Датский зоопарк не планирует убивать жирафа

Датский зоопарк отказал в продаже жирафа Мариуса братьям Эдгарду и Аскольду Запашным. Такой ответ дрессировщики получили из посольства Дании в России на просьбу выкупить животное у местного зоопарка, сообщает телеканал "Москва 24".

Дело в том, что жираф не подходит для разведения по местным правилам. Разводить можно только чистокровных животных, а семилетний Мариус родился в результате соединения разных подвидов.

Ссылки по теме


Напомним, что его сородича с таким же именем умертвили на прошлой неделе по такой же причине.

Какая судьба ждет этого Мариуса - пока неизвестно, но администрация зоопарка в датском городе Видебек сообщила, что не планирует умертвлять этого жирафа.

Сюжет: Как работает столичный зоопарк
Дания жирафы Аскольд и Эдгард Запашные жизнь в мире братья Запашные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика