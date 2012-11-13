Дан Балан: "O-Zone мне больше не интересен"

"Интервью": Дан Балан о сольном концерте и новом альбоме

29 ноября номинант на премию Grammy, певец Дан Балан даст большой сольный концерт в клубе "Arena Moscow". В этот день поклонники музыканта смогут услышать композиции из его нового альбома "Freedom. Part 1", а также полюбившиеся всем хиты. Накануне грандиозного шоу Дан Балан пришел в студию телеканала "Москва 24", чтобы ответить на вопросы Елены Толстой.

- Дан, тебя никогда не обвиняли в том, что ты претендуешь на славу Димы Билана? Ваши имена так схожи, наверное, у зрителей возникали ассоциации с Биланом.

- Было вначале, потому что наши имена, действительно, созвучны. Некоторые даже думали, что это псевдоним, который я специально выбрал, чтобы быть похожим на Билана.

- О-Zone не возобновится ни при каких условиях? В одном из интервью ты говорил, что больше не собираешься принимать участия в этом проекте.

- Это уже не интересно, (улыбается). Меняются времена, все меняется, у меня уже своя команда. Впрочем, я буду продюсировать какие-то коллективы, возможно, среди них будет и O-Zone, потому что все права на название группы - мои.

- То есть, ты сейчас больше занимаешься продюсированием? Такая деятельность стоит у тебя на первом месте?

- Да, продюсирование и написание музыки и слов - это первично. Но как у артиста, у меня тоже вроде получается неплохо. То есть, как это говорится по-русски... Ничего! (смеется) Это получается "ничего". Я очень люблю сцену и на ней живу другой жизнью.

- Что ты представишь 29 ноября в Arena Moscow? Это будет грандиозное шоу?

- Там я представляю новый альбом с названием Freedom part 1! "Свобода - часть первая". В первой части будет больше хитов, семь синглов уже выпущены. А во второй части альбома будет совершенно новая концепция, новый саунд. Но он выйдет немножко попозже.

- Почему "Свобода"? Как ты выбирал название для альбома?

Музыкант задумался. Спустя несколько секунд раздумий Балан произнес:

- Ну-у-у... Во-первых, у меня есть такая песня, и она пользуется большим успехом, а во-вторых - это очень хорошее название для альбома, оно вызывает море ассоциаций у слушателя. Я мог бы выбрать и другое название, но тема Freedom мне очень близка. Это ощущение важно для меня. Я не люблю ни от чего зависеть. Я поэтому не пью и не курю, нужно быть свободным всегда и везде.

- А жениться не собираешься?

- Нет-нет, пока даже и не думал. Должно появиться ощущение, что встречаешь своего человека. А у меня такого нет, хотя возраст уже располагает к мыслям о свадьбе.

- Твоя компания тоже в какой-то степени "свобода"? Ведь ты и сам себе продюсер и еще кого-то продюсируешь?

- Все мои проекты, все что я сделал - это была моя свобода! Во все свои записи вкладывался только я, а потом продюсировал их. Все права всегда принадлежали мне. Также я лицензирую несколько лейблов.

- Если неизвестные музыканты пришлют тебе свои записи, ты их прослушаешь?

- Конечно, я всегда слушаю все, что мне присылают. Даже демо-версии. Я хочу дать всем начинающим музыкантам шанс, ведь я тоже когда-то был малоизвестным певцом, которого знали всего несколько десятков человек.

- Стихи и любовные признания от поклонниц часто получаешь?

- Часто. И это меня очень радует. Знаете, как приятно, что мое творчество не оставляет поклонниц равнодушными!

- И последний вопрос: ты ждешь чего-то невероятного от московского концерта?

- Я очень серьезно отношусь ко всем концертам. Сейчас будет больше работы, чем обычно, ведь на Arena Moscow запланировано двухчасовое выступление. Но я жду, что будет праздничная атмосфера! Все, что я делаю на сцене - посвящаю зрителям! Приходите!