Двое человек пострадали в аварии на Варшавском шоссе

Фото: Агентство "Москва"

В аварии на Варшавском шоссе пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

По данным автоинспекции, в среду около часа ночи, на Варшавском шоссе произошло столкновение между мусоровозом МАЗ и автомобилем Kia Rio. В результате удара, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения.

На место ДТП прибыло два наряда скорой помощи и сотрудники ГИБДД. После осмотра врачами водитель мусоровоза и его пассажир госпитализированы в больницы города в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля "Киа" не пострадал.

Из-за того, что оказался перекрыт правый ряд, с трудом проезжали троллейбусы, а у одного их них при попытки сманеврировать между повреждённым мусоровозом слетели оба токоприёмника. На место также выехала бригада Мосгорсвета, для устранения последствий аварии.