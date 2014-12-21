Двое человек пострадали в аварии на Киевском шоссе

Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович

В аварии на Киевском шоссе пострадали два человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

По данным автоинспекции, инцидент произошел в воскресенье около 15 часов на 40-м километре Киевского шоссе. Там столкнулись "Волга" и Hyundai.

"В результате лобового столкновения пострадали мужчина и женщина. Они госпитализированы, с ними работают врачи", - рассказали агентству в ГИБДД.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Напомним, ранее в аварии на Садовом кольце пострадала беременная женщина. На Павелецкой площади водитель Porsche Panamera на большой скорости выехал на встречную полосу и протаранил 9 автомобилей.

Последним оказался "Мерседес", которым управляла беременная женщина. Ее с черепно-мозговой травмой госпитализировали в столичную клинику.