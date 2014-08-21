В аварии с участием эвакуатора и минивэна на юге столицы пострадали три человека

В ДТП на юге Москвы пострадали три челловека

Три человека пострадали в ДТП с участием эвакуатора и минивэна на юге Москвы. Авария произошла на пересечении Булатниковского проезда и Харьковской улицы, информирует телеканал "Москва 24".

Сообщается, что минивэн Volkswagen, двигаясь в сторону центра города, на полном ходу налетел на работающий эвакуатор, который только успел завершить погрузку разбитого ранее на этом же месте автомобиля Honda. После столкновения минивэн опрокинулся и проскользил на боку по дороге около десяти метров.

Уточняется, что серьезные ранения получили водитель эвакуатора и владелец иномарки Honda, который следил за погрузкой своего автомобиля. После оказания первой помощи их отправили в больницу. Водитель минивэна Volkswagen также получил травмы, но от госпитализации отказался.