На подъезде к Москве на трассе М4 "Дон" фургон врезался в прицеп фуры

На трассе М4 "Дон" фургон врезался в прицеп фуры

На подъезде к столице на трассе М4 "Дон" в трехсот метрах от развязки МКАД с Липецкой улицей фургон Hyundai Porter протаранил прицеп фуры, информирует телеканал "Москва 24".

По словам водителя фуры, он ехал в правом ряду, когда почувствовал удар. Хотя машины и двигались в попутном направлении, столкновение оказалось достаточно серьезным. От удара кабина Hyundai Porter значительно деформировалась. Только после прибытия спасателей человека, управлявшего фургоном, удалось достать из автомобиля и передать врачам. После оказания первой медицинской помощи его госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства аварии. Не исключено, что водитель фургона просто уснул за рулем машины.