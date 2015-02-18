Сегодня в СМИ: поисковик "Спутник" и охранная зона вокруг Кремля

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"Ростелеком" профинансирует разработку сервисов для госпоисковика

Госпоисковик "Спутник" в течение 2015 года получит от своего основного акционера "Ростелекома" до 800 миллионов рублей на разработку сервисов с использованием технологий обработки "больших данных" (Big Data).

"Спутник" следует за западными поисковиками и "Яндексом", уже развивающими это направление, а "Ростелеком" собирается внедрять такие сервисы внутри компании, чтобы в дальнейшем предоставлять их сторонним заказчикам, пишет "Коммерсантъ".

Свинина и курятина могут подешеветь уже к весне

Примерно каждый десятый россиянин отказывается от потребления мясных продуктов в период Великого поста. Такими данными с "Российской газетой" поделился Институт аграрного маркетинга.

Сезонное снижение потребления в совокупности с общеэкономической ситуацией будет подталкивать магазины "заморозить" цены на мясо, говорят эксперты "Российской газеты".

В Москве археологи нашли ценные экспонаты

Уникальные археологические экспонаты найдены во время раскопок перед реконструкцией исторического здания Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, пишет в четверг "Российская газета".

Самый редкий экспонат, найденный здесь, характерен для Турции - шапка под названием "мисюрка". Это военный шлем, к которому крепится кольчуга.

На Рублево-Успенском шоссе предложение элитных домов резко выросло

Рублевка пестрит объявлениями о продаже домов и участков. По сравнению с концом 2013 года в прошлом декабре количестно объектов, выставленных на продажу на вторичном рынке, выросло здесь в 3,5 раза. Но спрос из-за кризиса почти встал, пишет РБК.

Всего на Рублевке около 2000 элитных домов, из которых на продажу сейчас выставлено больше 500 объектов против 350–400 домов в 2013 году.

Виновниками большинства ДТП становятся опытные водители

Вопреки сложившемуся стереотипу, виновниками большинства аварий в России являются не новички, а водители со стажем более 15 лет. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с годовым отчетом Госавтоинспекции.

Из представленной статистики также впервые можно сделать вывод относительно дней недели и времени суток, которые являются наиболее опасными для водителей, сообщает "Коммерсантъ".

Московские водители не хотят оформлять ДТП без участия инспектора

Московские водители в три-четыре раза реже пользуются преимуществами упрощенной схемы оформления аварий без участия ГИБДД (европротоколом), чем жители других регионов РФ.

В целом по стране доля применения европротокола при урегулировании убытков выросла за полгода с 9% до 12%, но остается по-прежнему довольно низкой, отмечают эксперты газеты "Коммерсантъ".

Вокруг Кремля будет культурная зона

Руководитель управления делами президента РФ одобрил введение культурной охранной зоны на территории Кремля. Проект Минкульта РФ предусматривает, что в культурную охранную зону попадают, в частности, здания на улицах Варварка, Никольская, Волхонка и район, где находилась гостиница "Россия", сообщает "Вечерняя Москва".

В культурных охранных зонах запрещается размещать рекламу, возводить временные постройки и киоски. Строить здесь также запрещено, за исключением случаев, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды.

Десятки дебаркадеров покинут акваторию столицы до конца года

Москва-реку продолжат освобождать от дебаркадеров. В прошлом году в столице демонтировали 12 дебаркадеров, 10 из них были разобраны владельцами. По состоянию на сегодня выданы документы на демонтаж еще 21 дебаркадера, но в связи с отсутствием навигации работы по демонтажу приостановлены до апреля, пишет "Вечерняя Москва".