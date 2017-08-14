Рассмотрение дела о гибели шестилетнего мальчика в Балашихе начнется 21 августа

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Железнодорожный городской суд Московской области начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ольги Алисовой, обвиняемой в наезде на шестилетнего ребенка в Балашихе, 21 августа, передает Агентство "Москва".

Предварительное слушание назначено на 14:30. Ранее суд санкционировал ее арест до 15 сентября, так как обвиняемая нарушила подписку о невыезде.

Смертельное ДТП в Балашихе произошло 23 апреля. Возвращаясь с дедушкой домой с детской площадки, 6-летний мальчик выбежал на проезжую часть во дворе жилого дома. Там его сбил автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

Проведенная экспертиза показала, что в крови ребенка присутствовало 2,7 промилле алкоголя. Расследование дела завершилось 3 июля. Алисову обязали ознакомиться с материалами к 21 июля.