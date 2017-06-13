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13 июня 2017, 12:44

Происшествия

Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari заочно арестован на два месяца

Фото: скриншот видео телеканала "Москва 24"

Водителя Ferrari, который устроил смертельное ДТП на Минском шоссе, Тверской суд столицы заочно арестовал на два месяца, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время 24-летний Николай Григорьев скрывается от следствия.

Ранее молодому человеку, находившемуся за рулем Ferrari, было заочно предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более человек.

Правоохранительные органы установили, что молодой человек, ранее объявленный в федеральный, а затем и в международный розыск, покинул территорию России и теперь скрывается от следствия за рубежом.

ДТП произошло на 41-м километре Минского шоссе – там столкнулись три иномарки. Автомобиль марки Ferrari столкнулся с Peugeot, который вез на буксировочном тросе Renault под управлением 50-летнего жителя Калужской области. Водитель Ferrari хотел обогнать автомобили, но в результате маневра трос оборвался, и Renault перевернулся. Люди, находившиеся в салоне этой машины, погибли на месте.

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