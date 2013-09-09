Протаранивший автобус под Подольском водитель "КамАЗа" признал вину

Участник ДТП под Подольском признал свою вину Место ДТП под Подольском. Фото: ИТАР-ТАСС

Гражданин Армении Грачья Арутюнян, обвиняемый в ДТП под Подольском, в котором погибли 18 человек, признал сегодня свою вину, сообщает телеканал "Москва 24".

"В протоколе он сегодня сказал, что искренне раскаивается и соответственно признает свою вину и просит прощения у родственников погибших и пострадавших. Единственное, что он может делать в этой ситуации, это способствовать установлению непосредственных причин с тем, чтобы в будущем подобные происшествия не повторялись", - заявил адвокат Арутюняна - Рубен Маркарьян.

Авария произошла 13 июля днем под Подольском, на территории Новой Москвы. В результате столкновения рейсового автобуса и "КамАЗа" погибли 18 человек, более 60 получили травмы. Тверской суд Москвы арестовал Арутюняна. Под стражей он останется до 13 сентября.

По словам защитника, остановить груженый самосвал с неработающими тормозами на дороге под уклон другим способом было невозможно, поэтому водитель решил опрокинуть машину впереди на перекрестке, так как там было свободное пространство и не было машин.

"Желая избежать столкновения с притормаживающими и стоящими впереди у перекрестка автомобилями, принял неверное решение выехать на полосу встречного движения. Арутюнян сообщил, что груженный щебнем "КамАЗ" не реагировал на нажатие педали тормоза", - цитирует ИТАР-ТАСС Маркарьяна.