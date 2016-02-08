В эстонской больнице после ДТП остаются две россиянки

Генконсул России в Нарве выехал в больницу к пострадавшим в ДТП

Две россиянки остаются в больнице после ночного ДТП в Эстонии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на консула генерального консульства России в Нарве Кима Шевченко, их жизни ничего не угрожает.

"Сразу после того, как автобус попал в аварию, семерых пострадавших россиян доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Пятерых из них врачи осмотрели амбулаторно и решили, что госпитализация им не требуется. Еще двух гражданок РФ врачи решили оставить в больнице. Их жизни ничего не угрожает, сегодня врачи сделали им необходимые анализы, результаты которых станут известны завтра", – сказал консул.

Напомним, сегодня около часа ночи на 52-м километре шоссе Йыхви-Тарту произошло ДТП с участием рейсового автобуса Lux Express, совершавшего рейс Санкт-Петербург-Рига. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В ДТП пострадали 7 граждан России, а также 8 граждан Латвии, из которых один – водитель – погиб.