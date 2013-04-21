Сотрудники ДПС в ходе погони со стрельбой спасли самоубийцу

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники ДПС задержали 22-летнего водителя, нарушавшего правила дорожного движения на Таллинской улице. Для его задержания полицейским пришлось применить табельное оружие. При этом выяснилось, что водитель собирался покончить с собой.

Инцидент произошел 20 апреля около 2.00 на Таллинской улице. Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СЗАО, проводившие оперативно-профилактическую операцию "Автомобиль", попытались остановить автомобиль Volkswagen, водитель которого не выполнил требования сотрудников полиции и на высокой скорости направлялся в сторону МКАД.

На неоднократные требования об остановке нарушитель не реагировал и создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам движения, сообщили в столичной полиции. Инспекторы ГИБДД и подключившиеся к преследованию сотрудники московского спецназа приняли решение о применении табельного оружия. По машине было произведено несколько выстрелов, после чего она была остановлена. Водитель при этом не пострадал.

За рулем находился 22-летний москвич. На него были составлены административные материалы по статьям КоАП "управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", "невыполнение требования об остановке транспортного средства" и"выезд на полосу встречного движения".

В ходе проверки обнаружились неожиданные подробности. Как выяснилось, перед поездкой молодой человек поссорился с женой, после чего ушел из дома, оставив все документы. В автомобиле он написал предсмертную записку и поехал. При этом назвать полицейским цель своей поездки водитель не смог.

"Возможно, своими оперативным действиям сотрудники полиции спасли жизнь не только ему, но и другим участникам дорожного движения", - отмечает пресс-служба ведомства.