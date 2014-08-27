В трех домах в Некрасовке уже неделю нет холодной воды

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Читатель M24.ru Александр жалуется, что уже неделю жители трех домов в столичном районе Некрасовка по адресам: 1-я Вольская улица, дом 1 и дом 7, корпус 1, а также 2-я Вольская улица, дом 1, корпус 3 лишены холодного водоснабжения.

"Более тысячи москвичей лишены возможности умываться, мыть посуду, стирать, пользоваться санузлом", - написал он.

В свою очередь, в ДЕЗ по району "Некрасовка" M24.ru сообщили, что несколько дней назад была техническая неисправность на одной из ЦТП, которая обслуживает эти дома.

"Была неисправна автоматика на ЦТП. В настоящее время неполадки устранены. Холодная вода поступает в жилые дома. Во вторник поступило несколько жалоб от жильцов, в которых говорилось об отсутствии холодной воды. Сегодня жалоб от жильцов по этому случаю не поступало. Холодная вода должна быть во всех домах", - пояснили в районном ДЕЗ.

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