Британские СМИ заявили о причастности России к перевороту в Черногории

Фото: Zuma/TASS/Jaap Arriens

Анонимный источник из британского правительства заявил о причастности руководства России к прошлогодней попытке переворота в Черногории. Об этом сообщает Sunday Telegraph.

Информатор издания добавил, что американские и британские спецслужбы собрали достаточно доказательств об организации заговора российской администрацией.

Публикацию этого материала прокомментировали в МИД Великобритании. По словам официального представителя ведомства, спецслужбы Черногории установили связь попытки переворота и действий неких "российских националистов".

Ранее специальный прокурор страны Миливойе Катнич выступил с заявлением, что никаких доказательств связи заговорщиков с высшим руководством России у него нет.