Шрифт чемпионата мира по футболу-2018 получил название "Душа"

Официальный шрифт чемпионата мира по футболу 2018 года в России получил название "Душа", сообщает Р-Спорт со ссылкой на генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что название "Душа" получила эмблема чемпионата мира, представленная публике 28 октября.

"Это не так, это логотип чемпионата мира, а название "Душа" получил шрифт", - сообщил Сорокин. Он пояснил, что название получил шрифт надписи "Russia 2018" на официальном логотипе. Он был разработан специально для оргкомитета вместе с эмблемой. Этот шрифт будет использоваться не только на логотипе, но и на всей линейке образов чемпионата мира, включая презентации и другие официальные мероприятия.

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября была представлена эмблема чемпионата мира по футболу. Официально логотип был презентован в прямом эфире Первого канала.

В презентации приняли участие известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро, президент и вице-президент ФИФА Йозеф Блаттер и Жером Вальк соответственно, а также министр спорта России Виталий Мутко. Кроме того, эмблему помог презентовать экипаж Международной космической станции. Также символика чемпионата была продемонстрирована на здании Большого театра в Москве.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве ("Лужники" и "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.