Москвичи завоевали шесть наград на ЧР в олимпийских классах яхт

Фото: sport.mos.ru

Сборная Москвы завоевала шесть медалей на чемпионате России в олимпийских классах яхт. Соревнования завершились 25 сентября в Цемесской бухте Новороссийска.

Столичным яхтсменам удалось выиграть три награды высшего достоинства, одно серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В классе "470" победу одержал экипаж Алисы Кирилюк, а в классе 49-er - яхта под управлением Павла Карачева.

В классе "Лазер-Радиал" второе место заняла москвичка Елена Кузнецова. В медальной гонке ее яхта пришла третьей, но в чемпионате страны, при подсчете результатов, Кузнецова оказалась на втором месте.

У мужчин в этом классе бронзовую медаль завоевал столичный яхтсмен Максим Семерханов.

Золотую медаль в классе "Финн" выиграл участник Олимпийских игр в Лондоне Эдуард Скорняков из Москвы. В финальной гонке он занял всего лишь шестое место, но на итоговое распределение позиций на пьедестале неважный результат в последней гонке не повлиял.

На чемпионате страны сборная Москвы завоевала медали во всех заявленных классах яхт. Всего было выиграно 6 медалей - это лучший результат среди всех участвовавших команд.