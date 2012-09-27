Москвичи выиграли чемпионат страны по регби среди юношей

Фото: rugby.ru

26 сентября в Москве завершился чемпионат страны по регби среди юношей 1994 года рождения. Победу в соревнованиях одержала команда Москвы.

В финале состязаний столичные регбисты одержали победу над "Енисеем-СТМ" из Красноярска со счетом 34:12, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Пьедестал замкнули регбисты из Краснодарского края, в поединке за третье место одержавшие победу над "Красным Яром" - 34:5.

Сборная Московской области выступила неудачно и в итоге заняла пятое место.