01 октября 2012, 18:10

Москвичка завоевала серебро чемпионата России в прыжках на батуте

Фото: trampoline.ru

Москвичка Анастасия Щеглакова заняла второе место на чемпионате России по прыжкам на батуте. Соревнования прошли в Краснодаре с 27 по 29 сентября.

Первое место заняла Яна Павлова, а бронзовую медаль завоевала Анна Корнетская, сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта города Москвы.

В соревнованиях мужчин золото досталось Сергею Чумаку, серебро - Сергею Азаряну, а третье место на пьедестале занял Никита Федоренко.

Отметим, что на прошедших Олимпийских играх в Лондоне нашим спортсменам удалось завоевать серебряную медаль в прыжках на батуте у мужчин - отличился Дмитрий Ушаков.

