В Турции неизвестный обстрелял людей на территории гостиницы

Фото:m24.ru/Александр Горностаев

Неизвестный в маске открыл огонь по отдыхающим в саду на территории небольшой гостиницы-пансиона в уезде Датча турецкой провинции Мугла, недалеко от курортного города Бодрум. Об этом сообщает местное агентство Anadolu.

Отмечается, что пострадали родственники хозяина пансиона. Один человек убит, еще двое с тяжелыми ранениями поступили в больницу. Все пострадавшие и убитый - граждане Турции.

В настоящее время полиция ведет розыск преступника. О его мотивах пока не сообщается.

Инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестный вошел во внутренний двор пансиона и открыл огонь из пистолета. После этого нападавший скрылся в места преступления на машине.

Всего десять дней прошло после теракта, устроенного "Исламским государством" (ИГ) в Суруче на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла Рабочая партия Курдистана (РПК).

Тогда жертвами террористов стали 46 человек, в том числе 15 полицейских и военных. Сейчас обстановка в стране остается крайне напряженной.

С минувшей пятницы вооруженные силы Турции атакуют позиции ИГ на севере Сирии и РПК на севере Ирака. Удары наносятся с истребителей F-16, а также из танков и артиллерии с приграничной территории Турции. В ответ РПК заявила, что прекращает перемирие с Анкарой.