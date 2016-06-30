Самолет с попавшей в двигатель птицей приземлился в Домодедове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет "Саратовских авиалиний" благополучно сел в столичном аэропорту Домодедово после того, как в двигатель лайнера попала птица, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Сегодня, 30 июня, при подходе к аэропорту Домодедово рейса 6В-760 Москва – Саратов авиакомпании "Саратовские авиалинии" в двигатель самолета Embraer 190 попала птица. Самолет с 114 пассажирами на борту совершил благополучно посадку в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Пассажиров авиарейса 6В-759 отправят в Саратов резервным бортом ЯК-42. Создана комиссия по выявлению причин и последствий инцидента.

Несколько дней назад похожий случай произошел с самолетом авиакомпании "Ямал". Двигатель лайнера, который ранее вернулся в аэропорт Домодедово, отказал из-за попадания птицы. Командир экипажа принял решение совершить посадку в аэропорту вылета.

На борту самолета находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пассажиров доставят в аэропорт назначения в Мурманске резервным бортом.​