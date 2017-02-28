Форма поиска по сайту

Новости

28 февраля 2017, 22:03

Происшествия

Снайпер случайно выстрелил в людей во время выступления Франсуа Олланда

Фото: AP/Christophe Ena

Снайпер, следивший за порядком во время визита президента Франции Франсуа Олланда в департамент Шаранта, случайно выстрелил и ранил двух человек, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во вторник 28 февраля. Олланд прибыл в Шаранту для того, чтобы принять участие в открытии новой линии высокоскоростных поездов, которая соединит Тур и Бордо. Во время речи президента раздался выстрел.

По предварительной информации, выстрелило оружие одного из жандармов, в тот момент, когда тот "менял положение". Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Ведется расследование инцидента.

ЧП Франция снайперы жизнь в мире Франсуа Олланд

Главное

