Снайпер случайно выстрелил в людей во время выступления Франсуа Олланда

Фото: AP/Christophe Ena

Снайпер, следивший за порядком во время визита президента Франции Франсуа Олланда в департамент Шаранта, случайно выстрелил и ранил двух человек, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел во вторник 28 февраля. Олланд прибыл в Шаранту для того, чтобы принять участие в открытии новой линии высокоскоростных поездов, которая соединит Тур и Бордо. Во время речи президента раздался выстрел.

По предварительной информации, выстрелило оружие одного из жандармов, в тот момент, когда тот "менял положение". Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Ведется расследование инцидента.