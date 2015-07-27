Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля 2015, 11:22

Происшествия

На западе города мужчина погиб от удара молнии

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

На западе города в мужчину попала молния, в результате чего он погиб на месте. Как сообщили m24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения трагедия произошла в результате того, что мужчина разговаривал по мобильному телефону.

В столице от удара молнии погиб мужчина

ЧП произошло в 9.40 на Кременчугской улице. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть мужчины. В пресс-службе Следственного комитета по Москве отметили, что по факту гибели человека на западе столицы будет проведена проверка.

На западе столицы молнией ударило женщину

Ряд СМИ сообщали, что на западе Москвы в женщину попала молния, в следствии чего она получила ожоги и электротравму. Однако в департаменте и МЧС m24.ru эту информацию не подтвердили. Возможный инцидент, по информации СМИ, произошел на территории самого большого природного заказника Москвы "Долина реки Сетунь".

Ссылки по теме


Ранее столичное управление МЧС предупредило горожан, что гроза и сильный ветер с порывами до 18 м/с сохранятся до вечера. По данным спасателей, возможно повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами, повал деревьев и обрушение слабо укрепленных конструкций, а также подтопление дорог.

ЧП молнии травмы МЧС Москвы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика