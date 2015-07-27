На западе города мужчина погиб от удара молнии

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

На западе города в мужчину попала молния, в результате чего он погиб на месте. Как сообщили m24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения трагедия произошла в результате того, что мужчина разговаривал по мобильному телефону.

В столице от удара молнии погиб мужчина

ЧП произошло в 9.40 на Кременчугской улице. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть мужчины. В пресс-службе Следственного комитета по Москве отметили, что по факту гибели человека на западе столицы будет проведена проверка.

На западе столицы молнией ударило женщину

Ряд СМИ сообщали, что на западе Москвы в женщину попала молния, в следствии чего она получила ожоги и электротравму. Однако в департаменте и МЧС m24.ru эту информацию не подтвердили. Возможный инцидент, по информации СМИ, произошел на территории самого большого природного заказника Москвы "Долина реки Сетунь".

Ранее столичное управление МЧС предупредило горожан, что гроза и сильный ветер с порывами до 18 м/с сохранятся до вечера. По данным спасателей, возможно повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами, повал деревьев и обрушение слабо укрепленных конструкций, а также подтопление дорог.