Двигатель севшего в Домодедове самолета отказал из-за птицы

Двигатель самолета авиакомпании "Ямал", который ранее вернулся в аэропорт Домодедово, отказал из-за попадания птицы, сообщает "Интерфакс".
Командир экипажа принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. На борту самолета находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пассажиров доставят в аэропорт назначения в Мурманске резервным бортом.
Ранее m24.ru сообщало, что самолет Москва – Мурманск готовится к аварийной посадке в московском аэропорту "Домодедово". У авиалайнера обнаружили проблемы с двигателем – сработал соответствующий датчик.
Позже самолет благополучно вернулся в аэропорт Домодедово. Лайнер вырабатывал топливо, кружа над Москвой. Следователи начали доследственную проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Домодедово.
АВИАКОМПАНИЯ "ЯМАЛ"Российская авиакомпания "Ямал" (Yamal Airlines) основана 7 апреля 1997 года в городе Салехард. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов. В том числе три Sukhoi SuperJet 100. Авиакомпания осуществляет чартерные и регулярные рейсы по более 42-м направлениям мира.