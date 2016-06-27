Двигатель севшего в Домодедове самолета отказал из-за птицы

У самолета компании "Ямал" возникли проблемы с двигателем

Двигатель самолета авиакомпании "Ямал", который ранее вернулся в аэропорт Домодедово, отказал из-за попадания птицы, сообщает "Интерфакс".

Командир экипажа принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. На борту самолета находились 50 пассажиров и три члена экипажа. Пассажиров доставят в аэропорт назначения в Мурманске резервным бортом.​

Ранее m24.ru сообщало, что самолет Москва – Мурманск готовится к аварийной посадке в московском аэропорту "Домодедово". У авиалайнера обнаружили проблемы с двигателем – сработал соответствующий датчик.

Позже самолет благополучно вернулся в аэропорт Домодедово. Лайнер вырабатывал топливо, кружа над Москвой. Следователи начали доследственную проверку после вынужденной посадки самолета в аэропорту Домодедово.