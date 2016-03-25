С московской высотки сорвался промышленный альпинист

Фото: ТАСС/Александр Бундин

С высотного офисного здания на Павелецкой площади сорвался промышленный альпинист во время мытья окон, сообщает "Вечерняя Москва".

В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Причины, по которым альпинист сорвался со стены дома 2 на Павелецкой площади, пока не установлены.

Напомним, 31 января в поселке Новодрожжино Ленинского района женщина, находясь на балконе своей квартиры на восьмом этаже, поссорилась с промышленным альпинистом, который занимался отделкой фасада дома. Подозреваемая взяла кухонный нож и перерезала веревку.

В итоге мужчина сорвался вниз, но выжил благодаря сработавшему страховочному оборудованию и запасному тросу. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Подозреваемая задержана.