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Авиа и аэропорты

23 августа 2012, 15:59

Рост числа частных самолетов спровоцирует новые ЧП в авиации

ЧП авиация следователи авиа и аэропорты

ИТАР-ТАСС

Количество ЧП с малой авиацией может вырасти из-за увеличения числа собственников самолетов. Такой прогноз дают транспортные следователи.

По словам руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Олега Тушмалова, все больше граждан покупают себе частные самолеты, но не все из них владеют опытом управления авиатранспортом.

"Вряд ли достаточно благонадежным можно назвать и состояние наземного обслуживания частных воздушных судов. Зачастую они сами ремонтируют их в гаражах, что-то подкрутив отверткой", - передает слова Тушмалова ИТАР-ТАСС.

Недостаточным остается и контроль за состоянием воздушных судов. Руководитель ММСУТ сравнил сегодняшнюю ситуацию в России тем, что было в США после Второй мировой войны, когда фермеры покупали списанные военные самолеты. Это влекло всплеск авиакатастроф.

Олег Тушмалов привел в пример уголовное дело по авиакатастрофе во время прыжков с парашютом на частном самолете. Его пришлось расследовать более года, но доказать виновность в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, так и не удалось.
При этом самолет находился в плохом состоянии и не был включен в регистр Росавиации. Собственником его являлся один человек, услуги предоставлял другой, за техническое состояние отвечал третий.

По информации главы следственного управления, только за один день, 22 июля, произошло сразу три происшествия: в аэропорту "Большое Грызлово" упал самолет Л-410, при падении Ил-103 погибли три человека, а также были травмированы пассажиры перевернувшегося легкого самолета.

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