Власти Москвы начали проверять детские лагеря за пределами столицы

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Московские власти начали проверять лагеря, в которых отдыхают дети из столицы, сообщает департамент труда и социальной защиты населения города.

В зоны отдыха направят команды специалистов ведомства. Каждый лагерь обследуют два человека. Предварительные итоги проверок будут известны в начале следующей недели.

Кроме того, в ближайшее время пройдет встреча с представителями общественных организаций, где обсудят дополнительный контроль оздоровительных учреждений.

Проверки проводятся в связи с трагедией, произошедшей 18 июня в одном из детских лагерей в Карелии.

По данным следствия, дети из Москвы, отдыхающие в оздоровительном лагере "Парк- отель "Сямозеро", на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны пятеро сотрудников лагеря, а также глава карельского Роспотребнадзора Антатолий Коваленко. Суд арестовал на время следственных действий директора и заместителя директора лагеря.

По данным МЧС России, в настоящее время лагерь закрыт, все воспитанники вывезены.