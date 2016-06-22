Прокуратура выносила предупреждение карельскому лагерю перед сменой

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Прокуратура в Карелии выносила предостережение руководству лагеря "Парк-Отель "Сямозеро" еще перед сменой из-за выявленных в мае нарушений. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства региона.

Проверку в лагере прокуратура Пряжинского района Карелии проводила 19 мая. В результате прокурор Пряжинского района объявил исполнительному директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" предостережение о недопустимости нарушений закона. Лагерю было выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным правилам. При этом руководству было запрещено устраивать походы с палатками за территорией лагеря.

В сообщении также отмечается, что в октябре 2015 года лагерь был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей.

18 июня группа из 47 детей и четверых сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет отправилась в сплав по карельскому Сямозеру из одноименного оздоровительного лагеря. В результате природного катаклизма лодки перевернулись: 13 детей погибли, один мальчик без вести пропал, еще 33 ребят удалось спасти.

В связи с трагедией возбудили уголовное дело по двум статьям – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность". В ходе расследования задержали шестерых подозреваемых, среди которых оказался руководитель карельского управления Роспотребнадзора. Директор и замдиректора парка-отеля "Сямозеро" будут находиться под арестом до 19 августа.