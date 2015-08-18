Человек попал под поезд на Казанском направлении МЖД

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Поезд наехал на человека на станции "Панки" Казанского направления МЖД в сторону Москвы, сообщили m24.ru в пресс-службе Московской железной дороги. В результате мужчина погиб.

Мужчина попытался взобраться на пассажирскую платформу перед близко идущим поездом, тем самым нарушив правила безопасного поведения на железной дороге. Машинист попытался предотвратить наезд, однако расстояние для полной остановки состава было недостаточным.

Поезда на Казанском направлении МЖД движутся по расписанию.

Ранее m24.ru сообщало, что количество несчастных случаев на Московской железной дороге в первом квартале текущего года снизилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Случаи травмирования в Москве уменьшились на 27 процентов. А на 35 процентов снизился уровень травматизма несовершеннолетних.

Основная причина травмирования людей – хождение по путям в неположенном месте перед близко идущим поездом. Это 87 процентов от общего количества случаев. Среди других причин попытка взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, падение с крыши вагона, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Напомним, в феврале на железнодорожной станции "Матвеевская" поезд насмерть сбил девушку, которая пыталась попасть на платформу "зайцем".

Юноша и две девушки шли по железнодорожным путям, чтобы забраться на платформу станции. В это время к остановочному пункту подъезжал пассажирский поезд.

Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Два подростка успели залезть на платформу, а девушка была смертельно травмирована.

Еще один случай произошел вечером 14 февраля в районе железнодорожной станции Щербинка Курского направления МЖД. Там поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину и женщину. Они шли пешком к платформе вдоль путей.