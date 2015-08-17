Человек пострадал при вспышке газа на стоянке в центре города

человек пострадал при вспышке газа из баллона с пропаном

Один человек пострадал при вспышке газа из баллона с пропаном на подземной стоянке в центре города, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в Подсосенском переулке на подземной парковке жилого дома, находящегося на реконструкции. Один рабочий получил ожоги 30 процентов тела. Его госпитализировали в Первую ГКБ. На месте работают экстренные службы города.

Напомним, в апреле на Минском шоссе в Подмосковье перевернулся грузовик с пропановыми баллонами. После этого из нескольких баллонов началась утечка газа.

В результате ЧП в целях безопасности движение по шоссе с 31-го по 36-й километр было перекрыто. На месте аварии автоцистерны с пропаном на Минском шоссе удалось избежать возгорания. Пострадавших нет.