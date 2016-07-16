"Аэрофлот" отменил все рейсы в Стамбул и Анталью на субботу

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Стамбул и Анталью, запланированные на субботу. Об этом сообщает ТАСС. Также отменены рейсы, которые должны были состояться в воскресенье, 17 июля.

Как сообщила Агентству "Москва" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, на курортах Антальи военного присутствия нет. По ее словам, в местах, где отдыхают россияне, наблюдается спокойная обстановка.

Между тем Владимир Путин поручил создать все условия для эвакуации российских граждан из Турции. Как заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главным приоритетом сейчас является обеспечение безопасности россиян и загранучреждений РФ в Турции.

В пятницу вечером премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране. После этого появились сообщения о том, что аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрыт, а все вылеты отменены

Турецкое телевидение сообщило о введении в стране военного положения. Телеканал "Москва 24" освещает происходящее в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция перекрыла движение по обоим мостам через пролив Босфор из азиатской в европейскую часть Стамбула. На обоих мостах наблюдается скопление военных.

В настоящее время в стране находится около пяти тысяч туристов из России.