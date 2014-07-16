Семьи погибших при аварии в метро получат по 3 млн рублей

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Семьи погибших в аварии на Арбатско-Покровской линии метро получат по 3 млн рублей: 1 млн от правительства и 2 млн рублей от метрополитена. В департаменте соцзащиты уже начали оформлять документы для оказания единовременной материальной помощи.

На каждого погибшего департамент выплатит 1 млн рублей компенсации. Получившие тяжелые травмы получат по 500 тысяч рублей. Людям, получившим травмы средней степени, выплатят 250 тысяч, легкие травмы – 50 тысяч.

Дети, проживающие в столице и потерявшие в аварии родителей, будут получать по 13 тысяч рублей ежемесячно (средства будут выплачиваться независимо от получения пенсии по потери кормильца и других пособий). По словам руководителя департамента соцзащиты населения Москвы и министра столичного правительства Владимира Петросяна, семьям пострадавших будет обеспечен необходимых соцпакет.

выплаты от правительства По вопросам получения единовременной материальной помощи от столицы гражданам необходимо обращаться в департамент социальной защиты населения Москвы по адресу улица Новая Басманная, дом 10, строение 1. Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 15.45. По вопросам получения единовременной материальной помощи от столицы гражданам необходимо обращаться в департамент социальной защиты населения Москвы по адресу улица Новая Басманная, дом 10, строение 1. Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 15.45. Документы, которые должны предоставить члены семьи погибшего: Паспорт

Постановление о признании потерпевшим, выданное следственным органом

Свидетельство о смерти

Документ,подтверждающий родство с погибшим

Счет,открытый в любой кредитной организации (для перечисления сумм единовременной помощи) и полные банковские реквизиты Документы, которые должны предоставить пострадавшие: Паспорт

Постановление о признании потерпевшим, выданное следственным органом

Заключение судебно-медицинской экспертизы об установлении степени тяжести вреда здоровью

Счет,открытый в любом кредитном учреждении (для перечисления сумм единовременной помощи) и полные банковские реквизиты]



Также денежные компенсации семьям погибших предоставит метрополитен - в размере 2 млн рублей на каждого погибшего. Кроме того, будут компенсированы расходы на захоронение (41,9 тысячи рублей).

Пострадавшие тоже получат компенсации от метро. Их размер будет зависеть от тяжести травм и повреждений гражданина.

Компенсация за вред, причиненный здоровью пассажира рассчитывается согласно постановлению правительства России № 1164. По этому документу, за I группу инвалидности выплачивается 2 млн рублей; за II группу - 1,4 млн рублей, за III группу - 1 млн рублей. Для категории "ребенок-инвалид" выплата составляет 2 млн рублей.

Пассажир, желающий получить компенсацию, должен направить в адрес метрополитена письменное заявление и документы, указанные в постановлении Правительства № 1378.

За разные травмы компенсация рассчитывается как процент от норматива в размере 2 млн рублей.

Если здоровье потерпевшего после получения выплаты ухудшилось, он вправе требовать перерасчета. Если после получения компенсации потерпевший умер и причина его смерти вызвана тем же ЧП, родственникам также должны доплатить.

Компенсация за вред, причиненный имуществу потерпевшего выплачивается из расчета 600 рублей за один килограмм веса багажа и 11 000 рублей за иное имущество на одного потерпевшего, пока не доказано, что вред причинен в большем размере, но не более 23 000 руб.

Выплаты от метрополитена Пассажир, желающий получить компенсацию, должен направить в адрес метрополитена письменное заявление и документы: Пассажир, желающий получить компенсацию, должен направить в адрес метрополитена письменное заявление и документы: письменное заявление о выплате страховки с указанием ФИО пассажира, характера вреда (жизни, здоровью, имуществу), дата, время и место ЧП, номер поезда, наименование перевозчика, форма расчета (наличная или безналичная – с реквизитами). Паспорт потерпевшего или документы, подтверждающие полномочия его представителя Документ о ЧП, подтверждающий вред пассажиру. Он составляется метрополитеном на каждого потерпевшего с указанием времени ЧП, номера поезда, ФИО пассажира, характер вреда с описанием повреждений, если их можно установить визуально. Там должна быть и информация о свидетелях, с контактами и подпись и ФИО уполномоченного лица метрополитена. Если этого документа нет, надо предоставить справку о ЧП от полиции или справку из Скорой помощи с информацией из карты вызова Скорой. При причинении вреда здоровью надо предоставить еще документ из больницы с указанием диагноза и периода нетрудоспособности, заключение судмедэкпертизы в случае потери трудоспособности. В случае инвалидности – справка об инвалидности При повреждении имущества - опись поврежденного имущества. Для получения компенсации за погибшего необходимо предоставить: свидетельство о смерти или список погибших из метрополитена копию документа, подтверждающего право на выплату в случае потери кормильца при обращении родителей погибшего – его свидетельство о рождении для супругов – свидетельство о браке для детей погибшего – их свидетельство о рождении для тех, у кого погибший был на иждивении – документ, подтверждающий это





Иностранцы и жители регионов России, пострадавшие в результате ЧП на Арбатско-Покровской ветке, получат от Москвы ту же материальную помощь, что и жители столицы, сообщил Сергей Собянин на заседании столичного правительства.

Кроме того, пострадавшим и семьям погибших будет оказана адресная социальная помощь в решении индивидуальных проблем.

Также департамент соцзащиты открыл благотворительный счет для перечисления денег пострадавшим и родственникам погибших.

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Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли 22 человека, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.