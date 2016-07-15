Перед атакой в Ницце злоумышленник 9 часов ждал в грузовике

Фото: АР/Luca Bruno

Злоумышленник, совершивший атаку на людей в Ницце, в течение девяти часов ожидал в припаркованном грузовике подходящей возможности, сообщает британская газета Daily Mail.

В течение этого времени к нему подходила полиция, но не досматривала его. На вопросы полицейских он отвечал, что доставляет мороженое.

По различным данным, по этой причине злоумышленнику разрешили оставить машину на набережной, где тот ждал возможности для атаки.

Грузовикам запрещено ездить по набережной в Ниццы по выходным и праздникам, но для автомобилей доставки власти часто делают исключение.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце.

Водитель был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека. Среди них – одна погибшая россиянка.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт. Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.