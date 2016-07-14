Человек погиб в результате грозы в Подмосковье

Фото: m24.ru/Михаил Ваулин

Один человек погиб в Московской области в результате прошедшей накануне грозы, сообщают РИА Новости. Он скончался еще до прибытия скорой помощи в Рузском районе области.

Также из-за урагана пострадали семь человек в Москве и области. В частности, три человека пострадали в Можайском районе и четыре человека – в столице. Состояние пострадавших не вызывает опасений у врачей.

В среду вечером в Москве прошла гроза, сопровождавшаяся ливнем, штормовым ветром и в некоторых районах столицы крупным градом. Сергей Собянин назвал грозу самой сильной за последние годы.

В столице и Подмосковье повалено более 300 деревьев, повреждено 22 автомобиля и подтоплено 27 участков в результате прошедшей накануне грозы.

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду. На ликвидацию последствий привлечено более 500 человек и около 150 единиц техники.

Из-за падений деревьев и ударов молний пострадали семь человек, сорвало кровлю с десяти жилых домов. Временно было остановлено движение поездов метро в районе филевского парка. А в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов – сейчас столичные авиаузлы работают в штатном режиме.