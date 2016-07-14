Более 300 деревьев повалено в Москве из-за грозы

В Москве ликвидируют последствия мощного урагана

В столице и Подмосковье повалено более 300 деревьев, повреждено 22 автомобиля и подтоплено 27 участков в результате прошедшей накануне грозы, сообщает телеканал "Москва 24".

Бороться с последствиями город начал сразу, как только гроза стихла. Всю ночь коммунальные службы распиливали поваленные деревья, расчищали стоки от веток и листьев, откачивали накопившуюся в низинах воду. На ликвидацию последствий привлечено более 500 человек и около 150 единиц техники.

Из-за падений деревьев и ударов молний пострадали семь человек, сорвало кровлю с десяти жилых домов. Временно было остановлено движение поездов метро в районе филевского парка. А в аэропорту Шереметьево задержали пять рейсов – сейчас столичные авиаузлы работают в штатном режиме.

За прошедшую ночь выпало в столичном регионе выпало 15–22 миллиметров осадков, что составляет около 30 процентов нормы. В Мосводосток поступило 120 заявок от жителей, работы по 93 адресам закончены. В настоящее время на городской территории выявлено около 228 мест возможного скопления воды, за которыми закреплена специальная откачивающая техника для оперативного принятия мер.

В случае, если затопило двор, необходимо обращаться в управляющую компанию или управу района, а также в департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства или Мосводосток.

Жалобу можно направить и через портал "Наш город". Подтопленной считается территория площадью более двух квадратных метров и глубиной больше трех сантиметров.

В среду вечером в Москве прошла гроза, сопровождавшаяся ливнем, штормовым ветром и в некоторых районах столицы крупным градом.

В результате пострадали семь человек в Москве и Подмосковье. В частности, три человека пострадали в Можайском районе и четыре человека – в столице. Состояние пострадавших не вызывает опасений у врачей.