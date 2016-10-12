Форма поиска по сайту

12 октября 2016, 18:53

Происшествия

СК возбудил дело о смерти работника железной дороги в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели работника железной дороги в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

39-летний член ремонтной бригады получил травмы ночью 8 июля во время работ на перегоне станций "Яхрома-Дмитров" Савеловского направления МЖД. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По мнению следователей, мужчина мог погибнуть из-за нарушения требований охраны труда.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства.

