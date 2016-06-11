В Москве забросали яйцами посольство Украины

Фото: wikipedia.org

Украинское посольство в Москве закидали яйцами. Как пишет ТАСС, поводом послужили действия украинских радикалов, которые накануне сорвали прием по случаю Дня России в здании Генконсульства РФ в Одессе.

В ночь на субботу, 11 июня 200 человек собрались в Леонтьевском переулке в столице. Активисты выкрикивали антиукраинские лозунги, закидывали посольство Украины яйцами и файерами. Акция длилась чуть более 20 минут. Задержанных среди участников акции нет.

Накануне около 50 представителей "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и гражданского корпуса "Азов" заблокировала вход в Генконсульство РФ в Одессе, где должен был пройти прием по случаю Дня России. Правоохранители в ситуацию не вмешивались и прием в итоге был сорван.

Напомним, в мае украинское посольство в Москве обследовали из-за угрозы взрыва после того, как неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве.

На место выезжали сотрудники полиции и экстренных служб, которые вместе с кинологами проверяли территорию на наличие подозрительных предметов.